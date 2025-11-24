Более 30 попаданий, есть жертвы: в Воздушных силах рассказали о последствиях ночной атаки РФ
В ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 беспилотников различных типов. Большинство дронов удалось сбить, однако зафиксировано 37 попаданий в различных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Подробности атаки
По данным военных, с 19:00 23 ноября противник атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Отмечается, что более 80 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Работа ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Обстрел Украины
Напомним, вчера вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксирован прилет в один из домов.
По данным ОВА, из-за атаки врага пока известно о четырех погибших и 13 пострадавших. В городе есть повреждения, разрушения и вспыхнули пожары.
Во время атаки российских войск на Харьков попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.
Также ночью под атакой вражеских беспилотников находилась и Одесская область.
В частности, армия РФ атаковала гражданскую портовую инфраструктуру региона, на этот раз повредив оборудование. На одном из неэксплуатируемых судов вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.