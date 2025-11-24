Более 30 попаданий, есть жертвы: в Воздушных силах рассказали о последствиях ночной атаки РФ

В ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 беспилотников различных типов. Большинство дронов удалось сбить, однако зафиксировано 37 попаданий в различных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подробности атаки

По данным военных, с 19:00 23 ноября противник атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Отмечается, что более 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.