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Понад 30 турецьких компаній вже готові долучитись до відбудови України, - посол

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Роман Кот

Більш як 30 турецьких компаній готові долучитись до відбудови України. Наразі створено відповідну правову базу для співпраці.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Перелік компаній, які формують чергу для участі у відновленні вже зараз складає приблизно 34-36 компаній, з якими ми вже проводили відповідні комунікації, був відповідний бізнес-форум у січні. Створено відповідну правову базу - між Міністерством інфраструктури з нашого боку і Міністерством торгівлі з турецького боку підписано відповідний меморандум", - наголосив Боднар.

Він пояснив, що наразі сформована відповідна робоча група, яка має визначити пріоритетні проекти.

Посол пояснив, що найближчим часом очікується візит до України цієї групи за участі як турецької держави,  так і бізнесу, які зможуть визначити пріоритетні для себе сфери та разом з українською стороною взятися за реалізацію цих об'єктів чи відповідних проєктів. 

"Важливим є залучення третіх сторін. Сьогодні ми вже налагодили взаємодію з японською стороною. У нас минулого року навіть був відповідний тристоронній форум. Зараз деякі турецькі компанії вже знайшли собі японських партнерів, з якими вони працюють по певних секторах постачання обладнання, формування певних проєктів для відновлення тої чи іншої сфери в Україні", - підкреслив Боднар.

Співпраця України та Туреччини

Нагадаємо, що на початку травня Кабінет міністрів схвалив і подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

А вже минулого місяця Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. РБК-Україна пояснило, чому це важливо.

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Туреччина