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Более 30 турецких компаний уже готовы присоединиться к восстановлению Украины, - посол

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Роман Кот

Более 30 турецких компаний готовы присоединиться к восстановлению Украины. Сейчас создана соответствующая правовая база для сотрудничества.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Перечень компаний, которые формируют очередь для участия в восстановлении уже сейчас составляет примерно 34-36 компаний, с которыми мы уже проводили соответствующие коммуникации, был соответствующий бизнес-форум в январе. Создана соответствующая правовая база - между Министерством инфраструктуры с нашей стороны и Министерством торговли с турецкой стороны подписан соответствующий меморандум", - подчеркнул Боднар.

Он пояснил, что сейчас сформирована соответствующая рабочая группа, которая должна определить приоритетные проекты.

Посол пояснил, что в ближайшее время ожидается визит в Украину этой группы с участием как турецкого государства, так и бизнеса, которые смогут определить приоритетные для себя сферы и вместе с украинской стороной взяться за реализацию этих объектов или соответствующих проектов. 

"Важным является привлечение третьих сторон. Сегодня мы уже наладили взаимодействие с японской стороной. У нас в прошлом году даже был соответствующий трехсторонний форум. Сейчас некоторые турецкие компании уже нашли себе японских партнеров, с которыми они работают по определенным секторам поставки оборудования, формирование определенных проектов для восстановления той или иной сферы в Украине", - подчеркнул Боднар.

Сотрудничество Украины и Турции

Напомним, что в начале мая Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

А уже в прошлом месяце Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. РБК-Украина объяснило, почему это важно.

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Турция