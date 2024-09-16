Более 30 турецких компаний уже готовы присоединиться к восстановлению Украины, - посол

"Перечень компаний, которые формируют очередь для участия в восстановлении уже сейчас составляет примерно 34-36 компаний, с которыми мы уже проводили соответствующие коммуникации, был соответствующий бизнес-форум в январе. Создана соответствующая правовая база - между Министерством инфраструктуры с нашей стороны и Министерством торговли с турецкой стороны подписан соответствующий меморандум", - подчеркнул Боднар.

Он пояснил, что сейчас сформирована соответствующая рабочая группа, которая должна определить приоритетные проекты.

Посол пояснил, что в ближайшее время ожидается визит в Украину этой группы с участием как турецкого государства, так и бизнеса, которые смогут определить приоритетные для себя сферы и вместе с украинской стороной взяться за реализацию этих объектов или соответствующих проектов.

"Важным является привлечение третьих сторон. Сегодня мы уже наладили взаимодействие с японской стороной. У нас в прошлом году даже был соответствующий трехсторонний форум. Сейчас некоторые турецкие компании уже нашли себе японских партнеров, с которыми они работают по определенным секторам поставки оборудования, формирование определенных проектов для восстановления той или иной сферы в Украине", - подчеркнул Боднар.