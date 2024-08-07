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Больше 30 тысяч. Специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплаты

Украина, Киев, Среда 07 августа 2024 12:30
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Больше 30 тысяч. Специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплаты Фото: Сколько платят специалистам рабочих профессий (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Рынок труда в Украине сталкивается с серьезными вызовами, связанными с дефицитом рабочей силы, особенно в сегменте так называемых "голубых воротничков".

РБК-Украина узнала в OLX, какие профессии в сфере производства и рабочих специальностей в августе 2024 года наиболее высокооплачиваемые.

Почему возник дефицит работников

После начала полномасштабной войны в Украине на рынке труда возник дефицит работников рабочих специальностей. Аналитики OLX отмечают, что основными причинами является мобилизация и эмиграция украинцев. Многие украинцы сейчас ищут работу, однако закрыть спрос на таких специалистов оказывается сложно.

Уровень безработицы сейчас оценивается примерно на уровне 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в закрытии позиций, в частности, в производственной сфере, строительной, розничной торговле и логистической сфере.

Каким специалистам обещают самые высокие зарплаты

По данным платформы OLX, в июне 2024 года в сфере производства и рабочих специальностей больше получают работники таких профессий:

Машинист экскаватора

  • Количество объявлений – 110
  • Медианная зарплата – 32 500 грн
  • Средняя зарплата – 32 962 грн
  • Количество отзывов – 1,138

Конструктор

  • Количество объявлений – 25
  • Медианная зарплата – 27 500 грн
  • Средняя зарплата – 27 318 грн
  • Количество отзывов – 59

Сварщик

  • Количество объявлений – 759
  • Медианная зарплата – 26 250 грн
  • Средняя зарплата – 27 867 грн
  • Количество отзывов – 8,178

Сборщик мебели

  • Количество объявлений – 147
  • Медианная зарплата – 25 000 грн
  • Средняя зарплата – 25 139 грн
  • Количество отзывов – 1,359

Монтажник

  • Количество объявлений – 96
  • Медианная зарплата – 25 000 грн
  • Средняя зарплата – 26 945 грн
  • Количество отзывов – 566

Оператор ЧПУ (Числовое программное управление)

  • Количество объявлений – 119
  • Медианная зарплата – 22 500 грн
  • Средняя зарплата – 24 943 грн
  • Количество отзывов – 576

Токарь

  • Количество объявлений – 116
  • Медианная зарплата – 22 500 грн
  • Средняя зарплата – 23 479 грн
  • Количество отзывов – 428

Технолог

  • Количество объявлений – 53
  • Медианная зарплата – 22 500 грн
  • Средняя зарплата – 26 807 грн
  • Количество отзывов – 154

Механик

  • Количество объявлений – 71
  • Медианная зарплата – 22 000 грн
  • Средняя зарплата – 22 584 грн
  • Количество отзывов – 166

Столяр

  • Количество объявлений – 208
  • Медианная зарплата – 20 250 грн
  • Средняя зарплата – 21 976 грн
  • Количество отзывов – 1,431

Средние зарплаты в Украине

По данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% и достигла 18 903 грн. Кабинет Министров утвердил прогнозируемый рост средней заработной платы на следующие годы, который выглядит так: в 2025 году – 25 732 грн, в 2026 году – 30 260 грн.

Данные портала Work.ua, по состоянию на начало августа 2024 года, свидетельствуют, средняя зарплата в Украине составляет 21 тыс. грн. Данные получены на основе анализа 208 144 вакансий, размещенных на сайте за последние 3 месяца.

Больше 30 тысяч. Специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплатыСредняя зарплата в Украине (данные – Work.ua)

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие зарплаты получают украинские IT-шники летом 2024 года.

Также мы рассказывали, как правильно просить у руководства повышения зарплаты.

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