Больше 30 тысяч. Специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплаты
Рынок труда в Украине сталкивается с серьезными вызовами, связанными с дефицитом рабочей силы, особенно в сегменте так называемых "голубых воротничков".
РБК-Украина узнала в OLX, какие профессии в сфере производства и рабочих специальностей в августе 2024 года наиболее высокооплачиваемые.
Почему возник дефицит работников
После начала полномасштабной войны в Украине на рынке труда возник дефицит работников рабочих специальностей. Аналитики OLX отмечают, что основными причинами является мобилизация и эмиграция украинцев. Многие украинцы сейчас ищут работу, однако закрыть спрос на таких специалистов оказывается сложно.
Уровень безработицы сейчас оценивается примерно на уровне 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в закрытии позиций, в частности, в производственной сфере, строительной, розничной торговле и логистической сфере.
Каким специалистам обещают самые высокие зарплаты
По данным платформы OLX, в июне 2024 года в сфере производства и рабочих специальностей больше получают работники таких профессий:
Машинист экскаватора
- Количество объявлений – 110
- Медианная зарплата – 32 500 грн
- Средняя зарплата – 32 962 грн
- Количество отзывов – 1,138
Конструктор
- Количество объявлений – 25
- Медианная зарплата – 27 500 грн
- Средняя зарплата – 27 318 грн
- Количество отзывов – 59
Сварщик
- Количество объявлений – 759
- Медианная зарплата – 26 250 грн
- Средняя зарплата – 27 867 грн
- Количество отзывов – 8,178
Сборщик мебели
- Количество объявлений – 147
- Медианная зарплата – 25 000 грн
- Средняя зарплата – 25 139 грн
- Количество отзывов – 1,359
Монтажник
- Количество объявлений – 96
- Медианная зарплата – 25 000 грн
- Средняя зарплата – 26 945 грн
- Количество отзывов – 566
Оператор ЧПУ (Числовое программное управление)
- Количество объявлений – 119
- Медианная зарплата – 22 500 грн
- Средняя зарплата – 24 943 грн
- Количество отзывов – 576
Токарь
- Количество объявлений – 116
- Медианная зарплата – 22 500 грн
- Средняя зарплата – 23 479 грн
- Количество отзывов – 428
Технолог
- Количество объявлений – 53
- Медианная зарплата – 22 500 грн
- Средняя зарплата – 26 807 грн
- Количество отзывов – 154
Механик
- Количество объявлений – 71
- Медианная зарплата – 22 000 грн
- Средняя зарплата – 22 584 грн
- Количество отзывов – 166
Столяр
- Количество объявлений – 208
- Медианная зарплата – 20 250 грн
- Средняя зарплата – 21 976 грн
- Количество отзывов – 1,431
Средние зарплаты в Украине
По данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% и достигла 18 903 грн. Кабинет Министров утвердил прогнозируемый рост средней заработной платы на следующие годы, который выглядит так: в 2025 году – 25 732 грн, в 2026 году – 30 260 грн.
Данные портала Work.ua, по состоянию на начало августа 2024 года, свидетельствуют, средняя зарплата в Украине составляет 21 тыс. грн. Данные получены на основе анализа 208 144 вакансий, размещенных на сайте за последние 3 месяца.
Средняя зарплата в Украине (данные – Work.ua)
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