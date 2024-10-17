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Понад 30 танків та бронемашин. Десантники ЗСУ відбили масований штурм росіян (відео)

Четвер 17 жовтня 2024 22:26
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Понад 30 танків та бронемашин. Десантники ЗСУ відбили масований штурм росіян (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ відбили штурм росіян під Кураховим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники зуміли відбити масований штурм росіян. Вороги застосували велику кількість бронемашин та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у бригаді, російські окупанти за допомогою 27 бронемашин з піхотою та шести танків спробували прорвати позиції захисників у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку. Бійці ЗСУ відкрили вогонь по ворогові ще на підступах до їхніх передових позицій.

"Під час бою знищено 11 бронемашин з десантом і три танки. Ще три бронемашини та один танк було пошкоджено", - розповіли в бригаді.

При цьому десантникам вдалося підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Також було ліквідовано 36 окупантів, ще 37 - отримали поранення.

Ситуація у районі Курахове

Нагадаємо, місто Курахове Донецької області є однією з цілей російських окупантів після того, як їм вдалося взяти під свій контроль Вугледар.

Зараз ворог намагається взяти місто у напівоточення. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна розповів, що бої за населений пункт можуть розпочатися вже найближчими тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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