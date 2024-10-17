Понад 30 танків та бронемашин. Десантники ЗСУ відбили масований штурм росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у бригаді, російські окупанти за допомогою 27 бронемашин з піхотою та шести танків спробували прорвати позиції захисників у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку. Бійці ЗСУ відкрили вогонь по ворогові ще на підступах до їхніх передових позицій.

"Під час бою знищено 11 бронемашин з десантом і три танки. Ще три бронемашини та один танк було пошкоджено", - розповіли в бригаді.

При цьому десантникам вдалося підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Також було ліквідовано 36 окупантів, ще 37 - отримали поранення.