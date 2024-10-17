Более 30 танков и бронемашин. Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян (видео)
Украинские защитники сумели отбить массированный штурм россиян. Враги применили большое количество бронемашин и танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду ВСУ в Telegram.
Как отметили в бригаде, российские оккупанты при помощи 27 бронемашин с пехотой и шести танков попытались прорвать позиции защитников в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Бойцы ВСУ открыли огонь по врагу еще на подступах к их передовым позициям.
"В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк были повреждены", - рассказали в бригаде.
При этом десантникам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Также были ликвидированы 36 оккупантов, еще 37 - получили ранения.
Ситуация в районе Курахово
Напомним, город Курахово Донецкой области является одной из целей российских оккупантов после того, как им удалось взять под свой контроль Угледар.
Сейчас враг пытается взять город в полуокружение. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что бои за населенный пункт могут начаться уже в ближайшие недели.
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