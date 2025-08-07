UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Понад 3 тисячі вакансій з житлом: у яких регіонах найактивніше шукають працівників

Фото: Де знайти роботу з житлом в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні понад 3 тисячі роботодавців шукають працівників і водночас готові надати їм житло або компенсувати його оренду. Найбільше таких вакансій наразі пропонують у Києві та на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.

Де найбільше вакансій із житлом

За даними Державного центру зайнятості, за сім місяців 2025 року надійшло понад 3,2 тисячі пропозицій роботи з житлом або компенсацією за його оренду. Із них понад 1,2 тисячі вакансій досі актуальні.

Найбільше таких вакансій наразі відкрито:

  • Київ - 533 пропозиції,
  • Львівська область - майже 400,
  • Дніпропетровська та Київська області - по 390,
  • Полтавська область - 125.

Де найактивніше влаштовуються на роботу з житлом

Від початку року найчастіше людей працевлаштовували на такі вакансії у:

  • Дніпропетровській області - понад 250 осіб,
  • Києві - майже 190,
  • Київській та Івано-Франківській областях - по понад 100 людей.

Як знайти роботу з житлом

Щоб знайти таку вакансію, достатньо скористатися мобільним застосунком Державної служби зайнятості або зайти на її сайт і ввести у пошуку запит "вакансії з житлом". Також можна звернутися до найближчого центру зайнятості та проконсультуватися з кар’єрним радником.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році найзатребуванішими серед українців стали вакансії копірайтерів, операторів чатів і контент-менеджерів - на одну таку позицію іноді припадає до 100 відгуків. Найбільше кандидатів цікавить дистанційна робота з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням, навіть попри невисоку зарплату.

Також ми розповідали, що в Україні зростає кількість вакансій із гнучким графіком - за рік їх побільшало на 13%. Найбільше таких пропозицій у сфері логістики, для студентів і початківців. Водночас у галузях, де потрібна постійна присутність (наприклад, торгівля чи обслуговування), роботодавці рідше пропонують гнучкий режим.

