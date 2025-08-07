Понад 3 тисячі вакансій з житлом: у яких регіонах найактивніше шукають працівників

В Україні понад 3 тисячі роботодавців шукають працівників і водночас готові надати їм житло або компенсувати його оренду. Найбільше таких вакансій наразі пропонують у Києві та на заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.
За даними Державного центру зайнятості, за сім місяців 2025 року надійшло понад 3,2 тисячі пропозицій роботи з житлом або компенсацією за його оренду. Із них понад 1,2 тисячі вакансій досі актуальні.
Найбільше таких вакансій наразі відкрито:
Від початку року найчастіше людей працевлаштовували на такі вакансії у:
Щоб знайти таку вакансію, достатньо скористатися мобільним застосунком Державної служби зайнятості або зайти на її сайт і ввести у пошуку запит "вакансії з житлом". Також можна звернутися до найближчого центру зайнятості та проконсультуватися з кар’єрним радником.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році найзатребуванішими серед українців стали вакансії копірайтерів, операторів чатів і контент-менеджерів - на одну таку позицію іноді припадає до 100 відгуків. Найбільше кандидатів цікавить дистанційна робота з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням, навіть попри невисоку зарплату.
Також ми розповідали, що в Україні зростає кількість вакансій із гнучким графіком - за рік їх побільшало на 13%. Найбільше таких пропозицій у сфері логістики, для студентів і початківців. Водночас у галузях, де потрібна постійна присутність (наприклад, торгівля чи обслуговування), роботодавці рідше пропонують гнучкий режим.
