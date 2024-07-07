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Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони

Неділя 07 липня 2024 22:20
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Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони Фото: застосунок Резерв+ (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що за останній тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян України.

"Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП", - нагадали у Міноборони.

Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони

Нагадаємо, через застосунок Резерв+ свої дані оновили вже 2,3 млн українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чи можуть вручити повістку, якщо у людини є відстрочка та що робити в таких випадках.

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