Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони

Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що за останній тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян України.

"Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП", - нагадали у Міноборони.