Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони
Фото: застосунок Резерв+ (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що за останній тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян України.
"Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП", - нагадали у Міноборони.
Нагадаємо, через застосунок Резерв+ свої дані оновили вже 2,3 млн українців.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чи можуть вручити повістку, якщо у людини є відстрочка та що робити в таких випадках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.