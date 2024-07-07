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Дані у Резерв+ оновили вже понад 2,3 млн українців, - Міноборони

Неділя 07 липня 2024 02:15
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Дані у Резерв+ оновили вже понад 2,3 млн українців, - Міноборони Фото: застосунок Резерв+ (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В Україні добігає кінця термін дії закону про мобілізацію, коли українцям потрібно оновити свої військово-облікові дані. Станом на 6 липня через "Резерв+" це зробили вже 2,3 млн громадян України.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі 2 млн 300 тис. українців оновили свої дані в застосунку "Резерв+" в електронному кабінеті. І 1,5 млн з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ", - сказав Лазуткін.

Також він зазначив, що застосунок "Резерв+" суттєво розвантажив ЦНАПи та ТЦК.

Нагадаємо, що в Міноборони заявили, що під час воєнного стану українці мають перепроходити ВЛК раз на рік.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - сказав Дмитро Лазуткін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загрожує військовозобов'язаним особам, якщо вони не сплатять штраф від ТЦК.

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