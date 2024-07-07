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Более 3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные, - Минобороны

Воскресенье 07 июля 2024 22:20
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Более 3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные, - Минобороны Фото: приложение Резерв+ (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 7 июля 2024 года почти 3,2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю (с 1 по 7 июля) учетные данные через Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 569 397 граждан Украины.

"Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП", – напомнили в Минобороны.

Более 3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные, - Минобороны

Напомним, через приложение Резерв+ свои данные обновили уже 2,3 млн украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, могут ли вручить повестку, если у человека отсрочка и что делать в таких случаях.

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