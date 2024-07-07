Более 3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные, - Минобороны

По состоянию на 7 июля 2024 года почти 3,2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю (с 1 по 7 июля) учетные данные через Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 569 397 граждан Украины.

"Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП", – напомнили в Минобороны.