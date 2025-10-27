ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ураган Мелісса насувається на Кубу та Ямайку: влада закликає населення евакуюватись

США, Понеділок 27 жовтня 2025 05:13
UA EN RU
Ураган Мелісса насувається на Кубу та Ямайку: влада закликає населення евакуюватись Ілюстративне фото: попередження про ураган на трасі у Флориді, США (Getty Imagine)
Автор: Марина Балабан

Ураган Мелісса рухається до Ямайки та Куби. Очікується, що він принесе повені, зсуви та штормові хвилі до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії, що рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що він принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Зараз максимальна швидкість вітру сягає 220 км/год. Очікується, що він посилиться в напрямку Ямайки, де має вийти на берег у понеділок увечері або вівторок вранці.

Ймовірно, він досягне південно-східної Куби пізно ввечері у вівторок.

На Ямайці влада закликала місцевих мешканців евакуюватися до притулків. Їх у країні майже 900. У неділю ввечері прем'єр-міністр Ендрю Холнесс видав обов'язкові накази про евакуацію з Порт-Рояла в Кінгстоні та шести інших районів.

Проте деякі мешканці відмовилися сідати в евакуаційні автобуси.

У Національному центрі ураганів США очікують, що Мелісса принесе від 38 до 76 см опадів на Ямайку та південну Еспаньйолу з локальним максимумом до 101 см.

Згідно із прогнозом, на Кубі кількість опадів буде вдвічі менша.

Міністр інформації Ямайки Дана Морріс Діксон заявила, що Карибське агентство з надзвичайних ситуацій готове надати допомогу, і кілька міжнародних партнерів вже пообіцяли підтримку.

Руйнівні урагани в США

У вересні на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.

У місцевостях, які потерпали від урагану, організували пошуково-рятувальні групи, також відкрили притулки для постраждалих.

Сильні пориви вітру ще до початку бушування урагану спричинили відключення електроенергії для понад 1 мільйона американців у Флориді і 50 тис. у Джорджії.

Губернатори Флориди, Джорджії, Алабами, Кароліни та Вірджинії оголосили надзвичайний стан у своїх штатах.

Енергетичні об’єкти вздовж узбережжя Мексиканської затоки США скоротили роботу та евакуювали деякі виробничі майданчики.

У жовтні 2024 року Флориду накрив ураган "Мілтон".

Внаслідок стихії понад 2,2 млн будинків і підприємств були знеструмлені.

Ураган зруйнував близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними.

Відомо, що ще перед приходом "Мілтону" зі штату було евакуйовано близько 5 мільйонів осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Куба
Новини
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію