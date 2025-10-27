Ураган Мелісса насувається на Кубу та Ямайку: влада закликає населення евакуюватись

Ураган Мелісса рухається до Ямайки та Куби. Очікується, що він принесе повені, зсуви та штормові хвилі до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії, що рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що він принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Зараз максимальна швидкість вітру сягає 220 км/год. Очікується, що він посилиться в напрямку Ямайки, де має вийти на берег у понеділок увечері або вівторок вранці.

Ймовірно, він досягне південно-східної Куби пізно ввечері у вівторок.

На Ямайці влада закликала місцевих мешканців евакуюватися до притулків. Їх у країні майже 900. У неділю ввечері прем'єр-міністр Ендрю Холнесс видав обов'язкові накази про евакуацію з Порт-Рояла в Кінгстоні та шести інших районів.

Проте деякі мешканці відмовилися сідати в евакуаційні автобуси.

У Національному центрі ураганів США очікують, що Мелісса принесе від 38 до 76 см опадів на Ямайку та південну Еспаньйолу з локальним максимумом до 101 см.

Згідно із прогнозом, на Кубі кількість опадів буде вдвічі менша.