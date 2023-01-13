Понад 20 захисників України, які вважалися загиблими, живі, - омбудсмен

Лубинець розповів про підсумки переговорів у Туреччині з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

"Вперше російська сторона приїхала з пропозиціями, які ми обговорювали заздалегідь. Прориву немає, але, принаймні, пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Тему зниклих безвісти ми опрацьовуємо окремо. Є вже випадки, коли наші громадяни, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила, що вони живі - 23 хлопці. Це величезний позитив", - повідомив омбудсмен.

Нагадаємо, у вівторок омбудсмен Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою в Туреччині.

Раніше Дмитро Лубинець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначив, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.

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