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Более 20 защитников Украины, которые считались погибшими, живы, - омбудсмен

Фото: Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Артур Родивилов

Более 20 защитников Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец рассказал об итогах переговоров в Турции с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Впервые российская сторона приехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно. Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обменяемся списками, информацией. Тему пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда по считавшимся погибшим нашим гражданам и героям российская сторона подтвердила, что они живы – 23 парня. Это огромный позитив", – сообщил омбудсмен.

Напомним, во вторник омбудсмен Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.

Ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

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