Понад 20 тисяч ваучерів на навчання з початку року: які професії популярні серед українців

Україна активно підтримує перекваліфікацію та підвищення професійного рівня громадян: уряд для цього виділив 260 мільйонів гривень на програму ваучерів для навчання. З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання за різними фахами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Зазначається, що завдяки ваучерам на перекваліфікацію українці можуть здобути нову професію або вдосконалити свої навички, аби залишатися конкурентоспроможними на ринку праці.
Серед затребуваних професій у цьому році були:
Загалом за ваучерами доступно 155 спеціальностей у таких сферах:
Відомо, що максимальна сума ваучера становить 30 280 гривень. При цьому, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю сплачує роботодавець або сам здобувач.
Навчання здійснюють заклади професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, а також ліцензовані установи.
Повідомляється, що заявку можна оформити онлайн через портал Державної служби зайнятості або звернутися особисто до центру зайнятості.
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