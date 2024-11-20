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Понад 20 тисяч ваучерів на навчання з початку року: які професії популярні серед українців

Фото: навчання (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Україна активно підтримує перекваліфікацію та підвищення професійного рівня громадян: уряд для цього виділив 260 мільйонів гривень на програму ваучерів для навчання. З початку року українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання за різними фахами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що завдяки ваучерам на перекваліфікацію українці можуть здобути нову професію або вдосконалити свої навички, аби залишатися конкурентоспроможними на ринку праці.

Серед затребуваних професій у цьому році були:

  • медсестринство,
  • психологія,
  • дошкільна освіта,
  • медицина,
  • кухар,
  • водій,
  • тракторист,
  • кондитер.

Загалом за ваучерами доступно 155 спеціальностей у таких сферах:

  • IT-технології,
  • будівництво,
  • транспорт,
  • освіта,
  • медицина,
  • сільське господарство,
  • соціальне обслуговування.

Відомо, що максимальна сума ваучера становить 30 280 гривень. При цьому, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю сплачує роботодавець або сам здобувач.

Навчання здійснюють заклади професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, а також ліцензовані установи.

Повідомляється, що заявку можна оформити онлайн через портал Державної служби зайнятості або звернутися особисто до центру зайнятості.

Оскільки ваучери стали дуже популярними в Україні, Кабінет міністрів запропонув збільшити перелік професій, яким можна навчитися завдяки ним.

Також нагадаємо, що ВПО можуть отримати 700 доларів на освіту. У матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися, що для цього потрібно зробити.

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