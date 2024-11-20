Более 20 тысяч ваучеров на обучение с начала года: какие профессии популярны среди украинцев

Украина активно поддерживает переквалификацию и повышение профессионального уровня граждан: правительство для этого выделило 260 миллионов гривен на программу ваучеров для обучения. С начала года украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение по разным специальностям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Отмечается, что благодаря ваучерам на переквалификацию украинцы могут получить новую профессию или усовершенствовать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
Среди востребованных профессий в этом году были:
Всего по ваучерам доступно 155 специальностей в следующих областях:
Известно, что максимальная сумма ваучера составляет 30280 гривен. При этом если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу оплачивает работодатель или сам соискатель.
Обучение осуществляют учреждения профессионально-технического, высшего и высшего образования, а также лицензированные учреждения.
Сообщается, что заявку можно оформить онлайн через портал Государственной службы занятости или обратиться лично в центр занятости.
Также напомним, что ВПЛ могут получить 700 долларов на образование. В материале РБК-Украина вы можете узнать, что для этого нужно сделать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.