Переселенці зможуть отримати 700 доларів на освіту: що для цього потрібно зробити
Переселенці із п’яти областей України зможуть отримати гранти на навчання. Програма передбачена для людей, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію, але не можуть самостійно оплатити навчання.
РБК-Україна розповідає про це із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати грант на навчання. Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила конкурс, переможці якого отримають до 700 доларів США на підвищення кваліфікації або здобуття нової професії.
У конкурсі можуть взяти участь ВПО, одинокі батьки, вагітні жінки та люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Грант дає можливість обрати навчальний курс, тривалість якого не перевищує шість місяців та завершиться до червня 2025 року. Перевага надаватиметься програмам, актуальним для місцевого ринку праці.
Подати заявку на участь та дізнатися більше про умови можна за посиланням. Також із запитаннями щодо програми можна звертатися за електронною адресою: UKR-feedback@drc.ngo або за телефоном 0 800 339 518.
Раніше РБК-Україна писало, що у жовтні завершилась вступна кампанія до професійно-технічних закладів України. Цього року найбільш популярними професіями серед вступників стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Загалом навчання розпочали 219 438 осіб, з яких 94 803 обрали професійну освіту.
Також ми писали, що з початку 2024 року 20 тисяч українців отримали ваучери на безкоштовне навчання. Як повідомила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, програма покликана зменшити рівень структурного безробіття в Україні. Держава вже виділила на це 223 млн грн. Найбільш затребуваними спеціальностями серед тих, хто навчається за ваучерами, стали медсестринство, психологія, професії кухаря, водія та дошкільна освіта.
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