Переселенці зможуть отримати 700 доларів на освіту: що для цього потрібно зробити

Переселенці із п’яти областей України зможуть отримати гранти на навчання. Програма передбачена для людей, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію, але не можуть самостійно оплатити навчання.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати грант на навчання. Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила конкурс, переможці якого отримають до 700 доларів США на підвищення кваліфікації або здобуття нової професії.

У конкурсі можуть взяти участь ВПО, одинокі батьки, вагітні жінки та люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Грант дає можливість обрати навчальний курс, тривалість якого не перевищує шість місяців та завершиться до червня 2025 року. Перевага надаватиметься програмам, актуальним для місцевого ринку праці.

Подати заявку на участь та дізнатися більше про умови можна за посиланням. Також із запитаннями щодо програми можна звертатися за електронною адресою: UKR-feedback@drc.ngo або за телефоном 0 800 339 518.