Понад 180 тисяч гривень на рекрута. У ЗСУ розповіли, що входить в бойовий комплект військового

Згідно з повідомленням, кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект.

"До нього входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети. Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки", - розповіли у підрозділі.

Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, повернути доведеться тільки бронежилет та шолом. Базова військова підготовка обійдеться ЗСУ у 180 804 гривні на кожного новобранця, з них 99 тисяч гривень - тільки обмундирування. Майже 76 тисяч гривень витрачається на боєприпаси, а 5,6 тисяч гривень - на продовольство.

"Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту - усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі", - розповіли у Сухопутних військах.