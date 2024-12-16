Более 180 тысяч гривен на рекрута. В ВСУ рассказали, что входит в боевой комплект военного

Согласно сообщению, каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект.

"В него входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы. Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки", - рассказали в подразделении.

Все это имущество остается в собственности военнослужащего, вернуть придется только бронежилет и шлем. Базовая военная подготовка обойдется ВСУ в 180 804 гривны на каждого новобранца, из них 99 тысяч гривен - только обмундирование. Почти 76 тысяч гривен тратится на боеприпасы, а 5,6 тысяч гривен - на продовольствие.

"Что касается боеприпасов, то учебные центры не имеют никакого дефицита - все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме", - рассказали в Сухопутных войсках.