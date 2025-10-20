Понад 150 боєзіткнень за добу, третина - на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстріли армії РФ

За добу російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та 3604 разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав два авіаудари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки.

На Костянтинівському напрямку 17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 44 окупанти, із них 27 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, 19 БпЛА, три одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки; також уражено 11 укриттів для особового складу, станцію РЕБ, вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога", - ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Олександрівському напрямку агресор 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку військові РФ один раз атакували позиції українських захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.