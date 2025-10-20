Более 150 боестолкновений за сутки, треть - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00 19 октября на фронте в течение суток зафиксировано 151 боевое столкновение. Треть из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За сутки российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и 3604 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.
Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.
На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.
"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станция РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система врага", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербово, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении военные РФ один раз атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
Украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 19 октября армия РФ потеряла 1000 солдат за сутки. С начала полномасштабного вторжения эта цифра составляет 1,1 млн человек.
Также РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) писало, что ВСУ успешно уничтожают российские ДРГ, которые пытаются проникнуть в Покровск.