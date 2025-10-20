Более 150 боестолкновений за сутки, треть - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстрелы армии РФ

За сутки российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и 3604 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.

На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станция РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система врага", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербово, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении военные РФ один раз атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.