Понад 15 годин: в Україні другу добу поспіль масові затримки поїздів "Укрзалізниці"

Через нові атаки потяги в Україні знову йдуть з великим запізненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу "Що з поїздами" на сайті "Укрзалізниці".
За даними сервісу, найбільше запізнення на цей момент має потяг сполученням Суми - Київ-Пасажирський. Він відстає від розкладу більш ніж на 15 годин.
Серед інших рейсів із великими затримками:
Прогноз часу прибуття орієнтовний і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.
У "Укрзалізниці" причиною затримок називають вплив бойових дій. Через постійні повітряні тривоги залізничники змушені коригувати рух поїздів, щоб убезпечити пасажирів.
Через масові затримки компанія змінила роботу вокзалів. Усі платні зали очікування зробили безкоштовними до ранку 29 серпня.
Пасажири також можуть:
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву на сайті "Укрзалізниці" в розділі повернення квитків, вказати дані квитка й реквізити рахунку та підтвердити звернення через Дію.Підпис.
Проблеми з розкладом почалися ще напередодні. Нагадаємо, вранці 27 серпня десятки потягів "Укрзалізниці" рухалися із запізненням через бойові дії.
Того ж дня ввечері компанія повідомила, що через зміщення графіків робить платні зали очікування безкоштовними для всіх пасажирів.
В РНБО пояснили, що атаки на Київ тривають хвилями саме для того, щоб постійно виснажувати протиповітряну оборону та населення.