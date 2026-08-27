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Безкоштовні зали та чай: "Укрзалізниця" змінила роботу вокзалів через затримку поїздів

18:45 27.08.2026 Чт
1 хв
У компанії знайшли вихід для людей, які змушені чекати на потяг через зміни у графіках
aimg Валерій Ульяненко
Безкоштовні зали та чай: "Укрзалізниця" змінила роботу вокзалів через затримку поїздів Фото: зали очікування на залізничних вокзалах зробили безкоштовними (Getty Images)
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Усі платні зали очікування на українських залізничних вокзалах зробили безкоштовними до ранку п'ятниці. Це пов'язано зі зміщеннями в графіках руху поїздів через повітряні загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

Через загрозу застосування балістики та атаку реактивних безпілотників "Шахед" у графіках руху поїздів виникли вимушені затримки.

"Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів", - йдеться у заяві.

Платні зали очікування безкоштовно приймають усіх пасажирів, які вимушені чекати на свій рейс. Зокрема, родини з дітьми, людей старшого віку та усіх пасажирів із затриманих рейсів.

Крім того, люди можуть безкоштовно отримати питну воду та чай. На вокзалах безперервно працюють "Пункти незламності", де можна зарядити мобільні пристрої та перечекати тривогу чи затримку потяга.

В компанії зауважили, що у складні моменти пасажирів не залишають сам на сам із ситуацією, а роблять усе, щоб вони діставалися місця призначення безпечно.

Нагадаємо, сьогодні десятки потягів "Укрзалізниці" рухаються із запізненням через бойові дії.

Станом на ранок найбільшу затримку мав потяг №775/776 Суми - Київ-Пас. Він відставав від розкладу на 15 годин 37 хвилин.

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