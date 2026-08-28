Более 15 часов: в Украине вторые сутки подряд массовые задержки поездов "Укрзализныци"

Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Что с поездами" на сайте "Укрзализныци".
По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент имеет влечение сообщением Сумы – Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.
Среди других рейсов с большими задержками:
Прогноз времени прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.
В "Укрзализныце" причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.
Из-за массовых задержек компания сменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.
Пассажиры также могут:
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте "Укрзализныци" в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дію.Підпис.
Проблемы с расписанием начались еще накануне. Напомним, утром 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигались с опозданием из-за боевых действий.
В тот же день вечером компания сообщила, что из-за смещения графиков делает платные залы ожидания бесплатными для всех пассажиров.
В СНБО объяснили, что атаки на Киев продолжаются волнами именно для того, чтобы постоянно истощать противовоздушную оборону и население.