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Более 15 часов: в Украине вторые сутки подряд массовые задержки поездов "Укрзализныци"

09:45 28.08.2026 Пт
2 мин
Какие изменения внедрили в "Укрзализныце" из-за постоянных атак?
aimg Елена Чупровская
Фото: в Украине массовые задержки поездов из-за атаки (facebook.com Ministry for restoration)

Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Что с поездами" на сайте "Укрзализныци".

Насколько опаздывают поезда

По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент имеет влечение сообщением Сумы – Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.

Среди других рейсов с большими задержками:

  • Сумы-Киев-Пассажирский - 15 часов;
  • Днепро-Главный - Ивано-Франковск - 9 часов 33 минуты;
  • Киев-Пассажирский-Солотвино-1 - 9 часов 28 минут;
  • Конотоп-Жмеринка - 9 часов 19 минут;
  • Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная - 8 часов 34 минуты;
  • Харьков-Пассажирский-Ужгород - 8 часов 33 минуты.

Прогноз времени прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.

Фото: как опаздывают поезда в Украине 28 августа (скриншот)

Почему поезда следуют не по расписанию

В "Укрзализныце" причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.

Что делает "Укрзализныця" для пассажиров

Из-за массовых задержек компания сменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.

Пассажиры также могут:

  • бесплатно получить питьевую воду и чай;
  • воспользоваться "Пунктами несокрушимости", чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;
  • оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте "Укрзализныци" в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дію.Підпис.

Что предшествовало нынешним задержкам

Проблемы с расписанием начались еще накануне. Напомним, утром 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигались с опозданием из-за боевых действий.

В тот же день вечером компания сообщила, что из-за смещения графиков делает платные залы ожидания бесплатными для всех пассажиров.

В СНБО объяснили, что атаки на Киев продолжаются волнами именно для того, чтобы постоянно истощать противовоздушную оборону и население.

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