Удар по аеродрому Бельбек: наслідки влучать показали на фото з супутника

У тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Бельбек" внаслідок нещодавніх вибухів зафіксовані сліди пожежі на кількох місцях, де на початку місяця знаходились літаки. Такі наслідки зафіксовані на супутникових кадрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState .

На порталі з'явилися знімки від 16 травня та від 1 травня цього року. На фото можна побачити сліди горіння на декількох місцях, де раніше були розташовані літаки російських загарбників.

Крім того, на парі світлин візуалізуються наслідки горіння масиву цистерн з ГСМ.

Що відомо про атаку на аеродром Бельбек

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня в окупованому Криму у Севастополі лунали вибухи, зокрема в районі військового аеродрому Бельбек. Пізніше супутникові знімки підтвердили, що тоді вночі на цьому об'єкті спалахнула пожежа.

В Міноборони РФ стверджували, що нібито Крим атакували десять ракет ATACMS, росіяни запевнили, що нібито всі їх збили.

Додамо також, як припускають в пресі, на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К.