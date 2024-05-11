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Более 1300 оккупантов и 55 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Суббота 11 мая 2024 08:06
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Более 1300 оккупантов и 55 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1320 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 481 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 15 танков, 40 ББМ и 55 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 481 030 (+1320) человек ликвидировано;
  • танков – 7449 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 14353 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем – 12442 (+55) ед.;
  • РСЗО – 1064 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 796 (+1) ед.;
  • самолетов – 349 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42) ед.;
  • крылатые ракеты – 2193 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64) ед.;
  • специальная техника – 2040 (+9) ед.

Более 1300 оккупантов и 55 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Как сообщил 10 мая вечером Генштаб, в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

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