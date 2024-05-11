Более 1300 оккупантов и 55 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1320 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 481 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 15 танков, 40 ББМ и 55 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 481 030 (+1320) человек ликвидировано;
- танков – 7449 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 14353 (+40) ед.;
- артиллерийских систем – 12442 (+55) ед.;
- РСЗО – 1064 (+2) ед.;
- средства ПВО – 796 (+1) ед.;
- самолетов – 349 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42) ед.;
- крылатые ракеты – 2193 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64) ед.;
- специальная техника – 2040 (+9) ед.
Как сообщил 10 мая вечером Генштаб, в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.
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