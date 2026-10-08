Понад 1300 грн за поїздку: у Києві злетіли ціни на таксі через збої в роботі транспорту

Через зниження напруги в мережі в Києві тимчасово призупиняв рух метрополітен (не працювали й ескалатори в підземці), а також виникли затримки в роботі тролейбусів та трамваїв.

Це спричинило підвищений попит на сервіси онлайн-замовлення авто.

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Станом на 18:45 на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Але рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

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Тож ціни на поїздки популярними маршрутами значно зросли. Наприклад: