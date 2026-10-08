Более 1300 грн за поездку: в Киеве взлетели цены на такси из-за сбоев в работе транспорта

В Киеве стремительно выросла стоимость поездок в такси из-за экстренных отключений света, остановки метрополитена и перебоев в движении наземного электротранспорта вечером, 8 октября.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Из-за понижения напряжения в сети в Киеве временно приостанавливали движение метрополитена (не работали и эскалаторы в подземке), а также возникли задержки в работе троллейбусов и трамваев.
Это повлекло за собой повышенный спрос на сервисы онлайн-заказа авто.
По состоянию на 18:45 на "синей" и "зеленой" линии метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Но движение поездов на "красной" линии приостановлено.
Поэтому цены на поездки по популярным маршрутам значительно выросли. Например:
Напомним, сегодня, 8 октября, вечером все три ветви киевского метро были временно остановлены из-за снижения напряжения, спровоцированного российскими атаками. Из-за чего пассажиры вынуждены были пешком подниматься и спускаться неработающими эскалаторами.
Минэнерго Украины сделало заявление о причинах отключения света. Там объяснили, что в последние недели Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Враг намеренно целится в линии электропередач и трансформаторы, что делает невозможным передачу света потребителям.
В ДТЭК тем временем сообщили, что в Киеве введены экстренные отключения света в результате вражеской дроновой атаки. Это означает, что плановые графики не действуют.