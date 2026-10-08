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Более 1300 грн за поездку: в Киеве взлетели цены на такси из-за сбоев в работе транспорта

19:09 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: такси в Киеве значительно подорожало на фоне остановки метро (Getty Images)

В Киеве стремительно выросла стоимость поездок в такси из-за экстренных отключений света, остановки метрополитена и перебоев в движении наземного электротранспорта вечером, 8 октября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Из-за понижения напряжения в сети в Киеве временно приостанавливали движение метрополитена (не работали и эскалаторы в подземке), а также возникли задержки в работе троллейбусов и трамваев.

Это повлекло за собой повышенный спрос на сервисы онлайн-заказа авто.

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По состоянию на 18:45 на "синей" и "зеленой" линии метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Но движение поездов на "красной" линии приостановлено.

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Поэтому цены на поездки по популярным маршрутам значительно выросли. Например:

  • Майдан Незалежности - Осокорки: стоимость поездки по тарифу "Стандарт" достигает 1 101 грн, "Комфорт" - 1 249 грн, а "Бизнес" - 1 362 грн.
  • Майдан Незалежности - Оболонь: поездка по тарифу "Стандарт" стоит 876 грн, "Комфорт" - 984 грн, а за "Бизнес" придется оплатить 1 088 грн.

Напомним, сегодня, 8 октября, вечером все три ветви киевского метро были временно остановлены из-за снижения напряжения, спровоцированного российскими атаками. Из-за чего пассажиры вынуждены были пешком подниматься и спускаться неработающими эскалаторами.

Минэнерго Украины сделало заявление о причинах отключения света. Там объяснили, что в последние недели Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Враг намеренно целится в линии электропередач и трансформаторы, что делает невозможным передачу света потребителям.

В ДТЭК тем временем сообщили, что в Киеве введены экстренные отключения света в результате вражеской дроновой атаки. Это означает, что плановые графики не действуют.

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