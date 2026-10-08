Более 1300 грн за поездку: в Киеве взлетели цены на такси из-за сбоев в работе транспорта

Из-за понижения напряжения в сети в Киеве временно приостанавливали движение метрополитена (не работали и эскалаторы в подземке), а также возникли задержки в работе троллейбусов и трамваев.

Это повлекло за собой повышенный спрос на сервисы онлайн-заказа авто.

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По состоянию на 18:45 на "синей" и "зеленой" линии метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Но движение поездов на "красной" линии приостановлено.

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Поэтому цены на поездки по популярным маршрутам значительно выросли. Например: