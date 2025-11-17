ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 130 боев и тысячи ударов дронами-камикадзе: вечерняя сводка Генштаба 17 ноября

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 23:30
UA EN RU
Более 130 боев и тысячи ударов дронами-камикадзе: вечерняя сводка Генштаба 17 ноября Фото: Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 17 ноября (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

В течение понедельника, 17 ноября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Украинские воины наносят оккупантами огневые поражения и не дают им продвинуться вглубь территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

В общем россияне сегодня нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов с применением двух ракет и 101 управляемой авиационной бомбы. Также оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ 3435 дронами-камикадзе и 3332 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток ВСУ отбили семь штурмовых действий россиян. Страна-агрессор нанесла четыре авиаудара, сбросив десять управляемых авиабомб, а также осуществила 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении захватчики трижды пытались наступать в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении РФ осуществила девять атак на позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

На Славянском направлении бойцы ВСУ отбили десять вражеских штурмов. Россияне пытались продвигаться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении российские оккупанты 19 раз наступали на позиции подразделений ВСУ в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло 34 боевых столкновения. Россияне пытались атаковать в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное. Сейчас в двух локациях продолжаются бои.

Согласно предварительным данным, на этом направлении украинские защитники сегодня обезвредили 103 оккупантов, из которых 79 - ликвидированы. Также была обезврежена одна единица автомобильной техники и 18 беспилотников; поражено девять укрытий для оккупантов.

На Александровском направлении россияне осуществили 13 попыток прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Першотравневое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к позициям бойцов ВСУ.

Потери врага

Напомним, в воскресенье, 16 ноября, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 213 беспилотников оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского