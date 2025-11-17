Ліквідовано ще 1160 окупантів: Генштаб оновив статистику втрат ворога на 17 листопада

Станом на 17 листопада 2025 року фіксуються нові втрати противника на всіх напрямках бойових дій: від особового складу до техніки, включно з артилерією, дронами та авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

З 24 лютого 2022 року до 17 листопада 2025 року противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці.

Загальна чисельність знищеного особового складу сягнула близько 1 159 420 осіб, що на 1 160 більше порівняно з попередніми даними.

Наземна техніка

За вказаний період знищено 11 355 танків (+2), 23 594 бойові бронемашини (+3), 34 486 артилерійських систем (+17) і 1 544 реактивні системи залпового вогню (+1). Засоби протиповітряної оборони становлять 1 246 одиниць (+2).

Авіація та безпілотники

Противник втратив 428 літаків і 347 вертольотів. Кількість оперативно-тактичних БПЛА збільшилася на 213 і досягла 81 499 одиниць. Втрати крилатих ракет залишаються на рівні 3 940.

Флот і допоміжна техніка

Зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів, 1 підводного човна. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 67 536 (+72).

Спеціальна техніка противника становить близько 4 000 одиниць.

Ці дані демонструють триваючий тиск на противника та стійке зменшення його можливостей на всіх фронтах.

Інформація актуальна на 17 листопада 2025 року і підкреслює інтенсивність бойових дій, а також масштаб впливу українських сил.