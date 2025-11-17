Ліквідовано ще 1160 окупантів: Генштаб оновив статистику втрат ворога на 17 листопада
Станом на 17 листопада 2025 року фіксуються нові втрати противника на всіх напрямках бойових дій: від особового складу до техніки, включно з артилерією, дронами та авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
З 24 лютого 2022 року до 17 листопада 2025 року противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці.
Загальна чисельність знищеного особового складу сягнула близько 1 159 420 осіб, що на 1 160 більше порівняно з попередніми даними.
Наземна техніка
За вказаний період знищено 11 355 танків (+2), 23 594 бойові бронемашини (+3), 34 486 артилерійських систем (+17) і 1 544 реактивні системи залпового вогню (+1). Засоби протиповітряної оборони становлять 1 246 одиниць (+2).
Авіація та безпілотники
Противник втратив 428 літаків і 347 вертольотів. Кількість оперативно-тактичних БПЛА збільшилася на 213 і досягла 81 499 одиниць. Втрати крилатих ракет залишаються на рівні 3 940.
Флот і допоміжна техніка
Зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів, 1 підводного човна. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 67 536 (+72).
Спеціальна техніка противника становить близько 4 000 одиниць.
Ці дані демонструють триваючий тиск на противника та стійке зменшення його можливостей на всіх фронтах.
Інформація актуальна на 17 листопада 2025 року і підкреслює інтенсивність бойових дій, а також масштаб впливу українських сил.
Нагадуємо, що українські військові почали застосовувати систему термінального наведення TFL-1, яка підвищує точність FPV-дронів і забезпечує їхнє ефективне управління навіть у разі порушення зв'язку.
Зазначимо, що в Покровсько-Мирноградській агломерації зберігається напружена обстановка, і бої, що тривають на підходах до міста, посилюють внутрішні труднощі російських підрозділів, які діють у цьому напрямку.