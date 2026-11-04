Понад 1200 загиблих працівників та знищена техніка: в УЗ розповіли про втрати за час війни

Скільки залізничників загинули за час війни

В "Укрзалізниці" повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 1220 залізничників. Це люди, які зустрічали пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії та відновлювали сполучення після російських атак.

"За цією цифрою - 1220 життів: рідні, які більше не дочекаються їх удома, колеги, які більше не працюватимуть із ними пліч-о-пліч і тисячі спогадів, які назавжди залишаться з нами", - зазначили в компанії.

У День залізничника пам'ять загиблих вшанували запуском "Поїзда залізної пам'яті" під гудок локомотива.

Яких втрат зазнала залізниця

За даними Міністерства розвитку громад та територій, російські удари пошкодили або знищили 616 локомотивів і 268 пасажирських вагонів.

Попри атаки, залізничники продовжують перевозити пасажирів і гуманітарні вантажі, проводити евакуацію та відновлювати пошкоджені вокзали й колії.

Також частина працівників залізничної галузі нині захищає Україну у війську. Минулої зими залізничники, крім своєї основної роботи, допомагали відновлювати енергетичні об'єкти після російських атак.

У Міністерстві подякували працівникам галузі за роботу в умовах війни та наголосили, що залізничне сполучення продовжує працювати й розвиватися.