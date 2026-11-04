Более 1200 погибших работников и уничтоженная техника: в УЗ рассказали о потерях за время войны

С начала полномасштабного вторжения России погибли 1220 работников "Укрзализныци". Также из-за российских атак повреждены или уничтожены сотни единиц железнодорожной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" и Министерства развития общин и территорий Украины по случаю Дня железнодорожника.
В "Укрзализныце" сообщили, что с начала полномасштабного вторжения погибли 1220 железнодорожников. Это люди, которые встречали пассажиров, управляли поездами, ремонтировали пути и восстанавливали сообщение после российских атак.
"За этой цифрой - 1220 жизней: родные, которые больше не дождутся их дома, коллеги, которые больше не будут работать с ними бок о бок и тысячи воспоминаний, которые навсегда останутся с нами", - отметили в компании.
В День железнодорожника память погибших почтили запуском "Поезда железной памяти" под гудок локомотива.
По данным Министерства развития общин и территорий, российские удары повредили или уничтожили 616 локомотивов и 268 пассажирских вагонов.
Несмотря на атаки, железнодорожники продолжают перевозить пассажиров и гуманитарные грузы, проводить эвакуацию и восстанавливать поврежденные вокзалы и рельсы.
Также часть работников железнодорожной отрасли ныне защищает Украину в рядах ВСУ. Прошлой зимой железнодорожники помимо своей основной работы помогали восстанавливать энергетические объекты после российских атак.
В Министерстве поблагодарили работников отрасли за работу в условиях войны и подчеркнули, что железнодорожное сообщение продолжает работать и развиваться.
Напомним, российские войска систематически наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Одна из последних атак произошла 29 октября, когда российские войска ударили реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. На платформе находился пассажирский поезд №866 Днепр - Запорожье.
В результате удара погибли по меньшей мере 14 человек, еще 14 получили ранения, среди них - дети. Перед атакой железнодорожники объявили эвакуацию пассажиров, однако часть людей оставалась у поезда.