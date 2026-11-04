Более 1200 погибших работников и уничтоженная техника: в УЗ рассказали о потерях за время войны

Сколько железнодорожников погибли за время войны

В "Укрзализныце" сообщили, что с начала полномасштабного вторжения погибли 1220 железнодорожников. Это люди, которые встречали пассажиров, управляли поездами, ремонтировали пути и восстанавливали сообщение после российских атак.

"За этой цифрой - 1220 жизней: родные, которые больше не дождутся их дома, коллеги, которые больше не будут работать с ними бок о бок и тысячи воспоминаний, которые навсегда останутся с нами", - отметили в компании.

В День железнодорожника память погибших почтили запуском "Поезда железной памяти" под гудок локомотива.

Какие потери понесла железная дорога

По данным Министерства развития общин и территорий, российские удары повредили или уничтожили 616 локомотивов и 268 пассажирских вагонов.

Несмотря на атаки, железнодорожники продолжают перевозить пассажиров и гуманитарные грузы, проводить эвакуацию и восстанавливать поврежденные вокзалы и рельсы.

Также часть работников железнодорожной отрасли ныне защищает Украину в рядах ВСУ. Прошлой зимой железнодорожники помимо своей основной работы помогали восстанавливать энергетические объекты после российских атак.

В Министерстве поблагодарили работников отрасли за работу в условиях войны и подчеркнули, что железнодорожное сообщение продолжает работать и развиваться.