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Росіяни втратили 1210 солдатів, дві системи ППО і 21 ББМ за добу: дані Генштабу

Фото: росіяни втратили за добу 1210 бійців особового складу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 20 на 21 серпня росіяни втратили на фронті 1210 солдатів, дві системи ППО і 60 артилерійських установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 603 010 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 8522 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 542 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 17 216 (+60) од.;
  • РСЗВ - 1166 од.;
  • засоби ППО - 928 (+2) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 902 (+38) од.;
  • крилатих ракет - 2442 (+4) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 221 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 2887 (+2) од.

Нагадаємо, аналітики ISW не виключають, що росіяни можуть зменшити темпи наближення до Покровська у Донецькій області.

Зокрема, це може статися через те, що армія РФ перекинула до Курської області частину дивізії з Донбасу.

З вечора вівторка Україна перебуває під масштабною атакою ударними безпілотниками. В багатьох областях атака триває досі. У Києві тривогу оголошували чотири рази за ніч.

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Війна Росії проти України