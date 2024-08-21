Росіяни втратили 1210 солдатів, дві системи ППО і 21 ББМ за добу: дані Генштабу

Нагадаємо, аналітики ISW не виключають, що росіяни можуть зменшити темпи наближення до Покровська у Донецькій області.

Зокрема, це може статися через те, що армія РФ перекинула до Курської області частину дивізії з Донбасу.

З вечора вівторка Україна перебуває під масштабною атакою ударними безпілотниками. В багатьох областях атака триває досі. У Києві тривогу оголошували чотири рази за ніч.

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