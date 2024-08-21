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Россияне потеряли 1210 солдат, две системы ПВО и 21 ББМ за сутки: данные Генштаба

Фото: россияне потеряли за сутки 1210 бойцов личного состава (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 20 на 21 августа, россияне потеряли на фронте 1210 солдат, две системы ПВО и 60 артиллерийских установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 603 010 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 8522 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 542 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 17 216 (+60) ед;
  • РСЗО - 1166 ед;
  • средства ПВО - 928 (+2) ед;
  • самолетов - 367 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 902 (+38) ед;
  • крылатых ракет - 2442 (+4) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 221 (+79) ед;
  • специальной техники - 2887 (+2) ед.

Напомним, аналитики ISW не исключают, что россияне могут уменьшить темпы приближения к Покровску в Донецкой области.

В частности, это может произойти из-за того, что армия РФ перебросила в Курскую область часть дивизии из Донбасса.

С вечера вторника Украина находится под масштабной атакой ударными беспилотниками. Во многих областях атака продолжается до сих пор. В Киеве тревогу объявляли четыре раза за ночь.

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