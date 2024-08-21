Масштабна атака БПЛА: у Києві оголошували четверту за ніч повітряну тривогу
У Києві вчетверте за ніч оголошували повітряну тривогу. Багато областей досі під атакою ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив о 6:48 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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О 7:14 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Нічний обстріл України
Нагадаємо, ввечері у вівторок, 20 серпня, у Києві та багатьох областях оголошувалася тривога через загрозу атак балістичним озброєнням.
Згодом росіяни запустили ударні дрони в напрямку України.
Впродовж ночі повітряну тривогу у Києві тривогу оголошували три рази. Багато областей досі перебувають під атакою ворожих безпілотників.
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