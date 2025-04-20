Понад 120 атак РФ у "перемир'я". Яка ситуація на фронті на ранок Великодня

За добу, 19 квітня, попри оголошене РФ з вечора перемир'я, на фронті сталися 127 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаба ЗСУ.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню.
"Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області", - йдеться у зведенні.
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких - із РСЗВ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
За добу, 19 квітня, втрати Росії склали 950 окупантів. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.
Глава Кремля Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я" 19 квітня. Російська сторона нібито припинила на деякий час всі бойові дії. За словами Путіна, нібито російська сторона зупинила всі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.
Зазначимо, що попри обіцянку, російські окупанти продовжували обстріли позицій український військ не тільки на фронті, але і населені пункти. Наприклад, російські військові атакували ударним дроном Станіслав в Херсонській області та вбили місцевого жителя.
Як розповів президент України Володимир Зеленський, у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Крім того, на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.
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