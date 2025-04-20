Более 120 атак РФ в "перемирие". Какая ситуация на фронте на утро Пасхи

За сутки, 19 апреля, несмотря на объявленное РФ с вечера перемирие, на фронте произошли 127 боевых столкновений. Больше всего на Покровском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросил 170 КАБ, привлек для поражения 2781 дрон-камикадзе. Также враг совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня.
"Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рясное, Большой Прикол, Степок, Миропольское Сумской области; Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровка, Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка Запорожской области", - говорится в сводке.
На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.
На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.
На Северском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За сутки, 19 апреля, потери России составили 950 оккупантов. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Вместе с тем за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.
Глава Кремля Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" 19 апреля. Российская сторона якобы прекратила на некоторое время все боевые действия. По словам Путина, якобы российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
Отметим, что несмотря на обещание, российские оккупанты продолжали обстрелы позиций украинский войск не только на фронте, но и населенные пункты. Например, российские военные атаковали ударным дроном Станислав в Херсонской области и убили местного жителя.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники. Кроме того, на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.
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