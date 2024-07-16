Багато техніки й понад 1100 загарбників: в ЗСУ розповіли про нові втрати РФ
Фото: росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 15 на 16 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів і 45 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 561 400 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8227 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 15 862 (+36) од.;
- артилерійських систем - 15 368 (+44) од.;
- РСЗВ - 1119 од.;
- засоби ППО - 892 од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 193 (+45) од.;
- крилатих ракет - 2398 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 680 (+57) од.;
- спеціальної техніки - 2577 (+8) од.
Нагадаємо, Сили оборони відновили втрачені позиції біля Торецька.
За даними Генштабу ЗСУ, найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку.
В ніч на 16 липня агресор атакував низку областей України ударними дронами типу "Шахед".
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