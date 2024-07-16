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Багато техніки й понад 1100 загарбників: в ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Вівторок 16 липня 2024 07:19
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Багато техніки й понад 1100 загарбників: в ЗСУ розповіли про нові втрати РФ Фото: росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 15 на 16 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів і 45 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 561 400 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 8227 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 862 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 15 368 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1119 од.;
  • засоби ППО - 892 од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 193 (+45) од.;
  • крилатих ракет - 2398 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 680 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 2577 (+8) од.

Багато техніки й понад 1100 загарбників: в ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Нагадаємо, Сили оборони відновили втрачені позиції біля Торецька.

За даними Генштабу ЗСУ, найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку.

В ніч на 16 липня агресор атакував низку областей України ударними дронами типу "Шахед".

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