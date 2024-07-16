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Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Вторник 16 июля 2024 07:19
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Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ Фото: россияне потеряли за сутки более 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 15 на 16 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат и 45 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 561 400 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8227 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 862 (+36) ед;
  • артиллерийских систем - 15 368 (+44) ед;
  • РСЗО - 1119 ед;
  • средства ПВО - 892 ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 193 (+45) ед;
  • крылатых ракет - 2398 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 680 (+57) ед;
  • специальной техники - 2577 (+8) ед.

Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Напомним, Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Торецка.

По данным Генштаба ВСУ, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

В ночь на 16 июля агрессор атаковал ряд областей Украины ударными дронами типа "Шахед".

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