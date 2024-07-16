Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ
Фото: россияне потеряли за сутки более 1100 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 15 на 16 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат и 45 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 561 400 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 8227 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 15 862 (+36) ед;
- артиллерийских систем - 15 368 (+44) ед;
- РСЗО - 1119 ед;
- средства ПВО - 892 ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 193 (+45) ед;
- крылатых ракет - 2398 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 680 (+57) ед;
- специальной техники - 2577 (+8) ед.
Напомним, Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Торецка.
По данным Генштаба ВСУ, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.
В ночь на 16 июля агрессор атаковал ряд областей Украины ударными дронами типа "Шахед".
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