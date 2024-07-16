Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Фото: россияне потеряли за сутки более 1100 солдат (Getty Images)

За последние сутки с 15 на 16 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат и 45 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.