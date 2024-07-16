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Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

Вівторок 16 липня 2024 03:09
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Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 16 липня працюють сили та засоби протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про відбиття повітряної атаки противника у регіоні стало відомо о третій годині ночі 16 липня.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.

Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників українського неба.

Атака "Шахедів" вночі 16 липня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової повітряної атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше військові поінформували, що рух "Шахеди" був зафіксований як в північних регіонах, так і у центральних, східних та південних. В кількох областях попереджували про можливу роботу ППО через ударні безпілотники противника.

Крім того, повітряна тривога оголошувалася і в Києві.

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Київська область ППО Атака дронів
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