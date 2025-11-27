Понад 1100 окупантів та два ворожих літака: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Ситуація на фронті

Окрім складної ситуації на Покровському напрямку, де щоразу відбувається найбільше боєзіткнень, фокус змістився на Гуляйпільський напрямок. Російські війська там активізують бойові дії, щодня використовуючи проти ЗСУ тисячі дронів та проводячи десятки штурмів.

"Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе", - зазначили напередодні у Генштабі.

Однак захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки.