Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Ситуация на фронте

Кроме сложной ситуации на Покровском направлении, где каждый раз происходит больше всего боестолкновений, фокус сместился на Гуляйпольское направление. Российские войска там активизируют боевые действия, ежедневно используя против ВСУ тысячи дронов и проводя десятки штурмов.

"Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе", - отметили накануне в Генштабе.

Однако защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.