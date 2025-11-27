Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Россияне за сутки, по состоянию на утро 27 ноября, потеряли на фронте 1140 единиц живой силы и два самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Что касается самолетов, Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 27 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
Кроме сложной ситуации на Покровском направлении, где каждый раз происходит больше всего боестолкновений, фокус сместился на Гуляйпольское направление. Российские войска там активизируют боевые действия, ежедневно используя против ВСУ тысячи дронов и проводя десятки штурмов.
"Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе", - отметили накануне в Генштабе.
Однако защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.