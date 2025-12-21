Понад 1100 окупантів, багато дронів та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Зазначимо, що Куп'янськ та Покровськ лишаються досі під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропаганди РФ, що нібито ці міста вже окупували ВС Росії.

Як відомо, стратегічні цілі РФ - саме Куп'янськ та Покровськ. Про їх "взяття" заявляв також сам глава Кремля Володимир Путін.

Генштаб України спростовував цю інформацію - нещодавно сам президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ після успішної операції в місті наших захисників.

Втім в РНБО України припустили, чому росіяни говорять про окупацію Куп'янська та Покровська. Річ у тім, що армійське керівництво РФ боїться поплатитися за поразки своїми посадами, саме тому вже вкотре заявляє цю брехню.

Однак попри утримання Силами оборони цих міст, Зеленський визнав: ситуація на фронті складна, а росіян стає все більше. При цьому Офіс генпрокурора в Україні засекретив статистику про СЗЧ.