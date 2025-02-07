Более 11 тысяч эвакуированных: землетрясения возле греческого Санторини не прекращаются

Ожидается, что количество эвакуированных людей возрастет, поскольку многие еще собираются покинуть остров.

Из сейсмологических наблюдений известно, что с полуночи до 6:30 утра возле острова было зафиксировано 57 более слабых подземных толчков, что указывает на то, что сейсмическая активность не прекращается.

С 28 января в районе между островами Санторини и Аморгос наблюдается непрерывная серия подземных толчков, их количество превышает 500, но амплитуда большинства из них была незначительной.

По первоначальным оценкам сейсмологов, сильные толчки произошли на глубине пяти километров под морем. Хотя значительных повреждений на острове не было зафиксировано, власти Санторини уже подготовились к различным сценариям развития ситуации, в частности к возможным более сильным толчкам.

Ранее власти Греции призывали граждан не паниковать, но после последних землетрясений многие жители решили эвакуироваться, и на этот раз ситуация выглядит серьезной.

Сейсмологи подтвердили, что на островах не наблюдается вулканической активности, хотя сам Санторини является частью вулканического архипелага. Вместо этого причиной подземных толчков является движение тектонических плит, что создает большое напряжение в земной коре.

По последним данным, около 7 тысяч человек покинули Санторини морем, еще 4 тысячи - авиарейсами. Однако эвакуация затруднена плохими погодными условиями.

Камни падают со скал на Санторини после необычного количества землетрясений, в среду подряд. Школы и официальные учреждения закрыты, толпы туристов и горожан покидают популярный остров из-за необычного явления pic.twitter.com/cOZRGtIyuA - GMan (Ґленн) (@FAB87F) 3 февраля 2025 года

Паромное сообщение между Санторини и портом Пирей вблизи Афин пока не осуществляется из-за неблагоприятных погодных условий, что затрудняет транспортировку людей с острова. Власти уже возобновили аварийные паромные маршруты, чтобы облегчить процесс эвакуации.

На островах, включая Анафи, Парос, Наксос и Миконос, школы будут закрыты до пятницы, а, возможно, и дольше, если ситуация не стабилизируется.

Греческие власти реагируют на ситуацию усилением спасательных и медицинских сил. На остров доставлены дополнительные кареты скорой помощи, а медицинские службы Греции находятся в режиме ожидания для оказания экстренной помощи. В случае необходимости также будут мобилизованы вооруженные силы для помощи в спасательных работах.

A partir de datos del satélite Sentinel-1 y estaciones GNSS se ha detectado deformaciones (hasta 60mm) en la isla de Santorini tras más de 7.000 eventos sísmicos sufridos esta última semana pic.twitter.com/aeAnd3Fsrf - IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) February 7, 2025

Мэрия Санторини уже создала мобильный оперативный штаб, а также развернула резервную телекоммуникационную станцию, которая активируется в случае серьезного землетрясения.

Министерство по вопросам климата и гражданской защиты Греции направило на остров подразделения пожарных, которые специализируются на работе в условиях стихийных бедствий. Кроме того, были направлены спасатели с кинологами и специальными собаками для поиска пострадавших.

Экономические последствия и готовность к дальнейшим вызовам:

Ситуация на Санторини имеет значительное влияние на экономику острова и Греции в целом. Торговая палата Греции уже предупредила правительство о возможных экономических последствиях. Санторини - один из самых посещаемых греческих островов, принимающий миллионы туристов ежегодно.

Проблемы, вызванные землетрясениями, могут повлиять на туристический сезон, а также на работу местных предприятий. Кроме того, на острове находятся несколько промышленных объектов, которые также могут пострадать от этих событий.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна полностью готова к любым дальнейшим событиям. Военные и спасательные подразделения продолжают свою работу, чтобы сохранить безопасность жителей острова и принять все меры для предупреждения новых катастроф.