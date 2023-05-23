Понад 1000 ударів за добу. Військові показали, як нищать окупантів (відео)

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1029 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Тарнавський також додав відео, на якому видно, як наші захисники б'ють по базі росіян. Внаслідок обстрілу, ймовірно, є загиблі та поранені серед окупантів.

Ситуація на Таврійському напрямку

Зазначимо, що Таврійський напрямок охоплює від лівого берега Херсона до Авдіївки.

За даними ISW, росіяни досягли певних успіхів у районі Авдіївки. При цьому український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше у Міноборони повідомляли, що загарбники просунулися у Мар'їнку, але ЗСУ змогли дуже ускладнити задачу ворогу.

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