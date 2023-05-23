RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 1000 ударов в сутки. Военные показали, как уничтожают оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: военные показали, как уничтожают окупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за сутки уничтожили более роты российских окупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1029 огневых задач на Таврическом направлении.

Тарнавский также добавил видео, где видно, как наши защитники бьют по базе россиян. В результате обстрела, вероятно, есть погибшие и раненые среди оккупантов.

Ситуация на Таврическом направлении

Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки.

По данным ISW, россияне добились определенных успехов в районе Авдеевки. При этом украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Ранее в Минобороны сообщали, что захватчики продвинулись в Марьинку, но ВСУ смогли очень усложнить задачу врагу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины