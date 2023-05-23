Более 1000 ударов в сутки. Военные показали, как уничтожают оккупантов (видео)

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1029 огневых задач на Таврическом направлении.

Тарнавский также добавил видео, где видно, как наши защитники бьют по базе россиян. В результате обстрела, вероятно, есть погибшие и раненые среди оккупантов.

Ситуация на Таврическом направлении

Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки.

По данным ISW, россияне добились определенных успехов в районе Авдеевки. При этом украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Ранее в Минобороны сообщали, что захватчики продвинулись в Марьинку, но ВСУ смогли очень усложнить задачу врагу.

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