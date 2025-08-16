Понад 1000 солдатів, танки та артилерія: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, що Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок.

Крім того, за інформацією від Генштабу, за минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотників. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.