Более 1000 солдат, танки и артиллерия: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 августа 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, что Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении.
Кроме того, по информации от Генштаба, за минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.