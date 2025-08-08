UA

Понад 1000 солдатів та десятки артилерії: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ілюстративне фото: Генштаб розповів про втрати РФ на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1040 солдатів. А також різну військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1061350 (+1040) осіб;
  • танків - 11083 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 23102 (+7) од;
  • артилерійських систем - 31232 (+52) од;
  • РСЗВ - 1456 (+0) од;
  • засоби ППО - 1203 (+0) од;
  • літаків - 421 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50168 (+238);
  • крилаті ракети - 3555 (+0);
  • кораблі / катери  - 28 (+0);
  • підводні човни - один);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 57731 (+126);
  • спеціальна техніка - 3936 (+0).

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже 1 060 310 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 росіян.

Нагадаємо, ситуація у Покровську залишається складною. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.

