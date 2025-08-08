Более 1000 солдат и десятки артиллерии: Генштаб обновил потери РФ за сутки

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.