Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян

За останню добу з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті 1050 солдатів і 39 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися на Торецькому напрямку й потужно тиснуть ЗСУ біля Покровська.
Минулої ночі було чутно вибухи в Харківській області. Ймовірно стався приліт.
Ввечері 5 серпня військові агресора запустили в напрямку Києва балістичні ракети. У передмісті столиці пролунали гучні вибухи.
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